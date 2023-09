Kultur- und Musikprogramm Norderstedter Falkenbergkirche bei der Nacht der Kirchen dabei Von Antonio Balcazar | 09.09.2023, 14:00 Uhr In der Falkenbergkirche wird ein Programm mit Literatur, Musik, Käse, Wein und Zusammensein geboten. Foto: Martin Deja up-down up-down

An der 20. Ausgabe der Nacht der Kirchen in Hamburg am Samstag (16. September) beteiligen sich mehr als 90 Kirchengemeinden – darunter auch die evangelische Kirchengemeinde Harksheide samt der Falkenbergkirche.