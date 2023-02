Ist Kupfer das neue Gold? Offenbar ist es derzeit bei Kriminellen besonders begehrt. Symbolfoto: Imago/Stock&People up-down up-down Einbruch in Firmengebäude Serientat nicht ausgeschlossen: Wieder stehlen Unbekannte Buntmetall in Norderstedt Von Janina Schmidt | 20.02.2023, 16:46 Uhr

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage sind Unbekannte in die Gebäude einer Firma eingebrochen, in deren Hallen unter anderem Kupfer und Messing lagern. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen.