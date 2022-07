Mithilfe des Kleinfertigers werden in Norderstedt mehrere Kilometer Wege saniert. FOTO: Stadt Norderstedt up-down up-down Spezialgerät im Einsatz Wege nachhaltig sanieren – Norderstedt zeigt, wie es geht Von Caroline Warmuth | 15.07.2022, 17:30 Uhr

Auch in diesem Jahr bessert die Stadt Wege in Grünanlagen und Parks aus. Dabei kommt ein ganz spezielles Gerät zum Einsatz. Norderstedt ist offenbar die einzige Kommune in der Region, die es nutzt.