Polizeieinsatz Mann im Park am Herold-Center in Norderstedt bedroht und ausgeraubt Von Claudia Ellersiek | 11.04.2023, 13:06 Uhr

Vier Männer greifen den Fußgänger im Willy-Brandt-Park in Norderstedt am helllichten Tag an, machen ihn wehrlos und rauben ihn aus. Nun hofft die Kriminalpolizei auf Zeugen.