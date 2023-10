In Norderstedt ist ein elfjähriger Schüler von einem Hund gebissen worden. Das teilte Polizeisprecher Michael Bergmann am Donnerstag (19. Oktober) mit. Der Junge wurde am Gesäß verletzt, der Hundehalter ging allerdings einfach weiter, ohne sich um den Elfjährigen zu kümmern oder die Personalien auszutauschen. Jetzt ermittelt die Polizei und sucht nach möglichen Zeugen.

Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung

Demnach war der Junge am Sonntag (8. Oktober) im Bereich Harckesheyde, Höhe Albert-Schweitzer-Straße joggen, als er dort auf das Tier und den Hundehalter traf. Der Hund – es soll sich um eine Hündin handeln, die auf den Namen Tina hört – war an der Leine, schaffte es aber, den Jungen zu beißen. Laut Bergmann wurde der Biss bereits ärztlich behandelt und der Vater des Jungen erstattete am Montag (16. Oktober) Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Hundehalter. Nach Angaben des Jungen war es ein etwa 35-jähriger Mann. Er soll etwa 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur gewesen sein. Er trug einen grauen Bart und hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen. Die Hündin war demnach schwarz, mit braunen Flecken am Bauch und die Schulterhöhe etwa einen Meter.

Die Polizei sucht den Hundehalter

Die Ermittler bitten den Hundehalter oder weitere Zeugen sich beim Polizeirevier in Norderstedt unter der Rufnummer (040) 528060 zu melden.