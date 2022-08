Die Autos standen auf dem Firmengelände eines Autohauses an der Ohechaussee. FOTO: Caroline Warmuth (Symbolfoto) up-down up-down Norderstedt Außenspiegel-Gläser von 27 Autos abmontiert – Polizei ermittelt Von Caroline Warmuth | 12.08.2022, 16:14 Uhr

Ungewöhnliches Diebesgut in Norderstedt: Unbekannte haben in einer Nacht an 27 Fahrzeugen das Spiegelglas aus den Außenspiegeln abmontiert. Die Polizei ermittelt nun und hofft auf Zeugen.