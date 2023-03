Der Rotlichtblitzer soll vor allem dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche sicher die Bundesstraße überqueren können. Symbolfoto: imago images/U. J. Alexander up-down up-down Nach mehreren Verstößen Neuer Standort für Rotlichtgerät in Norderstedt: Hier wird demnächst geblitzt Von Caroline Warmuth | 13.03.2023, 17:30 Uhr

Der Rotlichtblitzer an der Poppenbütteler Straße ist umgezogen. Nachdem es am neuen Standort in der Vergangenheit zu Missachtungen der Lichtzeichenanlage durch Autofahrer gekommen ist, hat die Stadt die Anlage jetzt versetzt.