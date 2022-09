Ende 2021 waren die Sanierungsarbeiten an der Grundschule endlich beendet. Jetzt könnten die nächsten Bauarbeiten schon wieder anstehen. Foto: Caroline Warmuth up-down up-down Hasloh plant Erweiterung Kaum ist die Grundschule saniert, ist sie schon wieder zu klein Von Caroline Warmuth | 22.09.2022, 08:30 Uhr

Nicht nur die Akustik in der Mensa stellt die Grundschule vor Probleme. Inzwischen ist klar, die Mensa ist für die Anzahl an Schülern zu klein, so wie auch weite Teile der gesamten Einrichtung. Jetzt spricht die Politik über einen Erweiterungsbau.