Nach Heckenbrand: Schon wieder ein Feuer in Quickborn – Brandstiftung? Von Klaus Plath | 06.08.2022, 12:24 Uhr

Die Brandserie bislang ungeklärter Ursache reißt nicht ab. Erst vor einer Woche standen zwei Hecken in der Eulenstadt in Flammen. Am frühen Samstagmorgen (6. August) brannte in Quickborn ein Müllcontainer lichterloh.