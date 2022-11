Die durch das Feuer und den Löschschaum unbrauchbar gewordene Trafostation am Kadener Weg ist nur kurz nach dem Brand durch eine neue ersetzt worden. Foto: Stadtwerke Quickborn up-down up-down Brand Anfang November Feuer in Ellerauer Trafostation: Ursachenforschung läuft weiter Von Claudia Ellersiek | 18.11.2022, 17:00 Uhr

Noch immer steht die Ursache für den Brand einer Trafostation am Kadener Weg in Ellerau nicht fest. Betroffen waren 500 Kunden vor allem in Ellerau. Gemerkt haben dürften sie von dem Vorfall allerdings nur wenig.