Täter auf Raubzug Nach Einbrüchen in Ellerau und Wahlstedt ermittelt die Kripo Von Claudia Ellersiek | 17.04.2023, 17:51 Uhr

Bislang unbekannter Täter sind in ein Einfamilienhaus in Ellerau und eine Wohnung in Wahlstedt eingebrochen. Nun hat die Polizei Details veröffentlicht und sucht Zeugen.