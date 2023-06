Großeinsatz in Norderstedt: Die Polizei umstellt das Firmengebäude eines Edelmetall-Handels. Symbolfoto: IMAGO/imageBROKER/Arnulf Hettrich up-down up-down Nach Einbruch Polizei umstellt Firmengebäude eines Norderstedter Edelmetall-Handels Von Claudia Ellersiek | 06.06.2023, 14:04 Uhr | Update vor 38 Min.

In Norderstedt hat der Einbruch in eine Edelmetallverarbeitung für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Die Beamten umstellten das Gebäude in der Oststraße und setzten Spürhunde ein. Die Details.