Nach mehreren Einbrüchen unter anderem in Quickborn und Henstedt-Ulzburg klickten die Handschellen. Beamte der Kriminalinspektion Pinneberg und der Polizeistation Quickborn haben einen gesuchten Straftäter festgenommen. Symbolfoto: Imago-Images/onw-images up-down up-down Erfolg für Kriminalpolizei Nach Einbruch in Quickborn: Gesuchter Wiederholungstäter festgenommen Von Claudia Ellersiek | 10.11.2022, 15:57 Uhr

40 Jahre alt ist der Mann, den die Kriminalpolizei nach einem Einbruch in Quickborn am Dienstag festgenommen hat. Er wurde bereits länger wegen gleich mehrerer Vergehen gesucht und sitzt inzwischen in Haft.