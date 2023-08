Heute und Früher Ausstellung im Heimatmuseum zeigt, wie Ellerauer ihr Freibad gebaut haben Von Janina Schmidt | 25.08.2023, 06:00 Uhr Sonja Rudolph (links) und Andrea Heuer laden Ellerauer und andere Interessierte herzlich in die Hausstellung im Heimatmuseum in Ellerau ein. Foto: Janina Schmidt up-down up-down

Das ehrenamtliche Team des Heimatmuseums in Ellerau macht in der Ausstellung „Ellerau früher und heute“ Schätze aus ihrem Fundus sichtbar, die sonst schwer zu finden sind. Unter anderem ist zu sehen, wie das Freibad in der Gemeinde entstanden ist.