Sie treten für die SPD bei der Kommunalwahl an: Jochen Haines (von links), Sabine Bachmor, Henning Jacob, Eileen Rohrbach, Jens Schwarzer, Rainer Schilling, Beate Haines, Andreas Zornikau, Gunnar Schacht. Foto: SPD Hasloh up-down up-down Kommunalwahl 2023 „Auf uns ist Verlass“: So zieht Haslohs SPD ins Rennen Von Caroline Warmuth | 05.04.2023, 07:00 Uhr

Obwohl sich politisch in Hasloh mit der Kommunalwahl einiges ändern wird, will die SPD im Ort die Konstante bleiben. Das sind die thematischen Schwerpunkte, mit denen die Partei die Wähler überzeugen will.