Die Kita Zauberbaum, eine städtische Einrichtung, gehört zu denen, die eine eigene Integrationsgruppe für Kinder mit einem besonderen Bedarf haben. Sie die vorgesehenen Plätze belegt, wird es aber auch hier eng. Foto: Claudia Ellersiek up-down up-down Inklusion in Quickborn Mehr Kinder mit Behinderung: Woran es den Kindergärten jetzt fehlt Von Claudia Ellersiek | 23.02.2023, 06:00 Uhr

Vor mehr als zehn Jahren hat die Bundesregierung allen Kindern mit einem Handicap die Inklusion versprochen. Richtig, sagen Quickborner Pädagogen. Was aber tun, wenn Plätze und Personal fehlen? In einem Brief zeigen Erzieherinnen einen Lösungsweg auf.