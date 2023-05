Norah (links) und Martha aus Rellingen kämpfen am Freitag bei den Knockouts um den Einzug ins Finale der Show. Foto: SAT.1/Claudius Pflug up-down up-down Sie sind in der zweiten Runde Martha und Norah aus Rellingen sind das Power-Duo bei The Voice Kids Von Caroline Warmuth | 05.05.2023, 08:00 Uhr

Seit rund zwei Jahren singen die Freundinnen zusammen. Bei der Castingsshow The Voice Kids konnten sie gleich alle Jury-Mitglieder überzeugen. Ihre Reise in der Show geht am Freitag weiter.