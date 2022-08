Gordon Sommer lebt mit der Eismanufaktur ElbEis seinen Traum. Sein Ziel ist es auch, sein selbst produziertes, regionales Produkt in eigenen Eisdielen und vom Eiswagen aus zu verkaufen. FOTO: Natascha Thölen up-down up-down Manufaktur in Quickborn ElbEis: Eis aus der Tonne – wie ein Start-Up Corona überdauert Von Natascha Thölen | 03.08.2022, 18:15 Uhr

Gordon Sommer bringt mit seiner Manufaktur ElbEis die süße Kaltspeise als Mitarbeiterbindungskultur direkt zu seinen Kunden in die Unternehmen. Produziert wird zu 100 Prozent per Hand im Haus des Start-up-Unternehmers in der Eulenstadt.