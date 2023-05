Das vergangene große Dorffest lockte 2019 zahlreiche Gäste nach Ellerbek. Bevor 2024 die nächste Ausgabe zum 560. Geburtstag der Gemeinde ansteht, wird in diesem Jahr eine lütte Variante ausgerichtet. Foto: Caroline Warmuth up-down up-down Live-Musik und mehr am 3. Juni Lüttes Dorffest in Ellerbek als Generalprobe für die große Party zum 560. Geburtstag Von Antonio Balcazar | 09.05.2023, 08:00 Uhr

Am 3. Juni wird beim Dorffest in Ellerbek ausgiebig gefeiert. Zahlreiche Helfer sind mit dabei und machen deutlich: Die Gemeinde will die Party so viel wie möglich unterstützen.