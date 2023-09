Stadtentwicklung Quickborns neue Wirtschaftsförderin: Linda Vogt-Gröncke auf der Suche nach Gewerbeflächen Von Claudia Ellersiek | 27.09.2023, 18:00 Uhr Seit Juli ist Linda Vogt-Gröncke Quickborns neue Wirtschaftsförderin. Sie wird nun zunächst ein Gewerbeflächenkonzept für ihre neue Arbeitgeberin entwickeln Foto: Claudia Ellersiek up-down up-down

Das Beispiel des Quickborner EQ-Businessparks zeigt: Gewerbegebiete haben eine städtebauliche Relevanz, müssen grüner und nachhaltiger werden, gleichzeitig aber den unterschiedlichen Bedarfen der Branchen gerecht werden. Was noch geht in Quickborn, will Linda Vogt-Gröncke herausfinden.