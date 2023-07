In der Pony-Akademie Hasloh stehen neben dem Reitunterricht vor allem der Umgang mit den Tieren und das sozialeMiteinander im Vordergrund. Foto: Natascha Thölen up-down up-down Es gibt noch freie Plätze Last-Minute-Ferienangebote in Bönningstedt und Hasloh für Daheimgebliebene Von Natascha Thölen | 25.07.2023, 07:00 Uhr

Wer in den Sommerferien nicht weiß, was er mit der freien Zeit anstellen kann, bekommt schnell Langeweile. shz.de hat eine Übersicht, welche Angebote in Bönningstedt, Hasloh, Ellerbek und Norderstedt noch freie Plätze haben.