Erna David (links) ist eine geborene Sellhorn. 1963 eröffnete sie zusammen mit ihrem Mann den Landgasthof, der noch heute den Namen ihrer Familie trägt. Die Führung hat sie schon vor Jahren an ihre Tochter Martina David übertragen. Trotzdem steht sie noch immer mit in der Küche. Foto: Natascha Thölen up-down up-down Serie: Landgasthöfe in der Region Sellhorns Gasthof ist bis heute Tangstedts Dorfmittelpunkt Von Natascha Thölen | 11.11.2022, 06:00 Uhr

In unserer Serie „Landgasthöfe in der Region Quickborn“ blicken wir in die Eulenstadt, aber auch drumherum, stellen Gaststätten vor und zeigen, wie sie mit den unterschiedlichen Krisen in den vergangenen Jahren und Monaten umgegangen sind. Heute: Sellhorns Gasthof in Tangstedt.