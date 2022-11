Vor Corona waren die Plätze an Shabbir Ahmeds Tresen jeden Abend für ein Bier und Klönschnack besetzt. Foto: Natascha Thölen up-down up-down Serie: Landgasthöfe der Region Max-Weber-Klause in Quickborn: So machen Corona und Energiekrise dem Restaurant zu schaffen Von Natascha Thölen | 25.11.2022, 06:00 Uhr

In unserer Serie „Landgasthöfe in der Region Quickborn“ blicken wir in die Eulenstadt, aber auch drumherum, stellen Gaststätten vor und zeigen, wie sie mit den unterschiedlichen Krisen in den vergangenen Jahren und Monaten umgegangen sind. Heute: Max-Weber-Klause in Quickborn.