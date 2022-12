Chara Thanakou hier mit ihren Kindern von links: Anastasios, Afroditi und Paraskevi beim 20-jährigen Jubiläum des von ihrer Familie geführten Landhaus Schadendorf. Foto: Natascha Thölen up-down up-down Serie: Landgasthöfe der Region Landhaus Schadendorf in Hasloh: Mit der Familie durch die Corona-Krise Von Natascha Thölen | 01.12.2022, 18:00 Uhr

In unserer Serie „Landgasthöfe in der Region Quickborn“ blicken wir in die Eulenstadt, aber auch drumherum, stellen Gaststätten vor und zeigen, wie sie mit den unterschiedlichen Krisen in den vergangenen Jahren und Monaten umgegangen sind. Heute: Landhaus Schadendorf in Hasloh.