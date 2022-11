Birgit Saggau ist gelernte Ländliche Hauswirtschafts-Meisterin. Mit ihrem Hofcafé im ehemaligen Kuhstall hat sie sich ihren Lebenstraum verwirklicht. Foto: Natascha Thölen up-down up-down Serie: Landgasthöfe in der Region Landhaus Saggau in Ellerau: Das Paradies in einem alten Kuhstall Von Natascha Thölen | 03.11.2022, 18:00 Uhr

In unserer Serie „Landgasthöfe in der Region Quickborn“ blicken wir in die Eulenstadt, aber auch drumherum, stellen Gaststätten vor und zeigen, wie sie mit den unterschiedlichen Krisen in den vergangenen Jahren und Monaten umgegangen sind. Heute: Landhaus Saggau in Ellerau.