Seit 1798 gibt es den Hof am Heeder Damm in der Familie Behncke. 1836 eröffneten die Ururgroßeltern zum ersten Mal den Gasthof. Foto: Natascha Thölen up-down up-down Serie: Landgasthöfe in der Region Früher Bauernhof, dann Dorfdisco, heute Gasthof Heeder Damm Von Natascha Thölen | 18.11.2022, 16:00 Uhr

In unserer Serie „Landgasthöfe in der Region Quickborn“ blicken wir in die Eulenstadt, aber auch drumherum, stellen Gaststätten vor und zeigen, wie sie mit den unterschiedlichen Krisen in den vergangenen Jahren und Monaten umgegangen sind. Heute: Gasthof Heeder Damm.