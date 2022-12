Ein Stück Dorfgeschichte – Kramer’s Gasthof in Ellerau hat seine Ursprünge bereits im Jahr 1796, zunächst als landwirtschaftlicher Betrieb mit Gaststätte unter dem Namen „Lindenhof“. Foto: Natascha Thölen up-down up-down Serie: Landgasthöfe der Region Kramer‘s Gasthof in Ellerau: Ein Stück Dorfgeschichte im Wandel der Zeit Von Natascha Thölen | 23.12.2022, 07:00 Uhr

In unserer Serie „Landgasthöfe in der Region Quickborn“ blicken wir in die Eulenstadt, aber auch drumherum, stellen Gaststätten vor und zeigen, wie sie mit den unterschiedlichen Krisen in den vergangenen Jahren und Monaten umgegangen sind. Heute: Kramer‘s Gasthof in Ellerau.