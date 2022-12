Türmchen, Fachwerk und Efeu umrankte Balustraden - das Hotel Restaurant Jagdhaus Waldfrieden erscheint Besuchern wie die Kulisse eines Märchens. Foto: Natascha Thölen up-down up-down Serie: Landgasthöfe der Region Jagdhaus Waldfrieden in Bilsen – wo Märchen entstehen Von Natascha Thölen | 16.12.2022, 07:00 Uhr

In unserer Serie „Landgasthöfe in der Region Quickborn“ blicken wir in die Eulenstadt, aber auch drumherum, stellen Gaststätten vor und zeigen, wie sie mit den unterschiedlichen Krisen in den vergangenen Jahren und Monaten umgegangen sind. Heute: Romantik Hotel und Restaurant Jagdhaus Waldfrieden.