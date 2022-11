Verrückt und ausgelassen sein, einmal das tun, was man möchte, ohne dass es jemand komisch findet. Die Mädchen aus der Mädchengruppe vom Haus der Jugend in Quickborn feierten das. Foto: Natascha Thölen up-down up-down Mädchenfest in Quickborn Im geschützten Raum Stärken erfahren und sich behaupten lernen Von Natascha Thölen | 06.11.2022, 12:12 Uhr

Am Sonnabend fand in Quickborn das landesweite Mädchenfest des Landesjugendrings und der Landesarbeitsgemeinschaft Mädchen und junge Frauen in der Jugendhilfe Schleswig-Holsteins statt.