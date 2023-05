Auf dem Gelände des Hamburger Flughafens haben die Arbeiten an zwei Start- und Landebahnen begonnen. Sie dauern voraussichtlich bis Ende September an und machen zeitweilige Sperrungen nötig. Foto: Hamburg Airport/Oliver Sorg up-down up-down Bauarbeiten am Flughafen Landebahn in Hamburg gesperrt – mehr Fluglärm für Hasloh und Quickborn und | 31.05.2023, 17:30 Uhr Von Antonio Balcazar Claudia Ellersiek | 31.05.2023, 17:30 Uhr

Voraussichtlich bis Ende Juni wird die Start- und Landebahn in Richtung Niendorf und Langenhorn am Hamburger Flughafen gesperrt. Folge: Alle Flüge werden mindestens vier Wochen lang über Norderstedt und Alsterdorf abgewickelt. Was bedeutet das für Hasloh und Quickborn?