Auf dem Weg zur Anklagebank: Irmgard F. wird in einem Rollstuhl in den Gerichtssaal geschoben. FOTO: CHRISTIAN CHARISIUS Stutthof-Prozess in Itzehoe KZ-Sekretärin Irmgard F.: Ähnliches Verfahren wurde eingestellt Von Bernhard Sprengel (dpa) | 31.05.2022, 13:47 Uhr

Vor fünf Jahren wurde in Baden-Württemberg eine Ex-Kollegin von Irmgard F. vernommen. Der zuständige Ermittler schilderte jetzt in Itzehoe, warum er in Stuttgart empfohlen hatte, das Verfahren einzustellen.