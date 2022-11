Uwe Eggers züchtet seit mehr als 50 Jahren Kaninchen. Die Kreiskaninchenschau organisiert er seit Jahrzehnten federführend in Tangstedt. Foto: Natascha Thölen up-down up-down Zusammenarbeit der Verbände So stemmen sich Kaninchenzüchter gegen rückläufige Anmeldungen und Überalterung Von Natascha Thölen | 10.11.2022, 06:00 Uhr

An der Kreiskaninchenschau in Tangstedt im Kreis Pinneberg am kommenden Wochenende nehmen zum ersten Mal auch Züchter aus den Kreisen Dithmarschen und Steinburg teil. Weitere Kooperationen sind geplant.