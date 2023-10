Konzert zum 9. November Henri-Goldstein-Verein holt Liedermacher von Dragseth nach Quickborn Von Claudia Ellersiek | 18.10.2023, 17:30 Uhr Drei Musiker stehen mit ihren Coversongs und Eigenkompositionen in der Tradition plattdeutscher und hochdeutscher Liedermacher sowie anglo-amerikanischer Songwriter. Foto: Dragseth/Träger- und Förderverein Henri-Goldstein-Haus up-down up-down

Der Träger- und Förderverein Henri-Goldstein-Haus organisiert in Erinnerung an die Reichspogromnacht vom 9. November 1938 erneut ein Konzert. In diesem Jahr kommt das Trio Dragseth, das sein Programm auf den Anlass zuschneidet. Von einer musikalischen Mahnung.