Kommunalwahl 2023 Wer in Hasloh und Bönningstedt zur Wahl antritt – und wer nicht Von Caroline Warmuth | 03.05.2023, 08:00 Uhr

Die Suche nach Nachwuchs hat der FDP in Hasloh und der BWG in Bönningstedt das Genick gebrochen. Sie treten nicht zur Kommunalwahl an. Dafür gibt es andere Mitstreiter, die die Parteienlandschaft in den Gemeinden neu prägen werden.