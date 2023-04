In der Gemeinde Hasloh wird auch in der kommenden Wahlperiode an vielen Stellen gebaut – unter anderem fehlen noch zwei Bauabschnitte im Neubaugebiet Neue Mitte. Foto: Caroline Warmuth up-down up-down Kommunalwahl 2023 Neue Mitte, Kita-Plätze und Feuerwache: Vor diesen Herausforderungen steht Hasloh Von Caroline Warmuth | 25.04.2023, 06:00 Uhr

Insgesamt drei Fraktionen und eine Wählergemeinschaft wollen mit ihren Kandidaten am 14. Mai in den Hasloher Gemeinderat einziehen. Dabei sind in Hasloh einige große Bauprojekte in der aktuellen Wahlperiode angeschoben worden, die es in den kommenden Jahren zu vollenden gilt.