Kommunalwahl 2023 Neuer Aldi, mehr Wohnungen: Vor diesen Herausforderungen steht Bönningstedt Von Caroline Warmuth | 25.04.2023, 18:00 Uhr

Drei Fraktionen wollen mit ihren Kandidaten am 14. Mai in den Bönningstedter Gemeinderat einziehen. Auf sie warten zahlreiche Projekte, die in der aktuellen Wahlperiode angeschoben und in den nächsten Jahren weiter begleitet werden müssen.