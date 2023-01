Theo Hildebrecht (von links), Wolfgang Korndörfer, Ingo Konau und Rainer Naujox vom Förderverein Himmelmoor in der Halle des Quickborner Torfwerks. Hier und im Naturschutzgebiet verbringen die Ehrenamtlichen so viel Zeit wie andere in ihrem Büro.

Foto: Claudia Ellersiek up-down up-down