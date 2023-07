Freuen sich, dass der Spielplatz Willhorner Heide wieder in Betrieb genommen werden kann: Jörg Bünz und Andreas Landgraf vom Bauhof sowie Bürgermeister Dominik Seebold (von links). Foto: Antonio Balcazar up-down up-down Rundum erneuert Klettergerüst, Schaukel und Karussell neu: Ellerbeker Spielplatz geöffnet Von Antonio Balcazar | 17.07.2023, 17:30 Uhr

Mitarbeiter des Ellerbeker Bauhofs haben das Schloss an der Tür entfernt, und die neuen Geräte am Spielplatz Willhorner Heide in Ellerbek haben die Erstabnahme bestanden. Am Friedrich-Schröder-Platz steht außerdem das nächste Projekt kurz vor der Fertigstellung.