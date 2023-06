Inhaber Ibrahim Gülsever hofft auf viele Kunden in seinem Geschäft an der Kieler Straße in Hasloh. Foto: Antonio Balcazar up-down up-down Leerstand abgewendet Kleiner Supermarkt zieht am Hasloher Landhaus Schadendorf ein Von Antonio Balcazar | 06.06.2023, 16:00 Uhr

In den vorgelagerten Geschäftsräumen am Hasloher Landhaus Schadendorf bietet Ibrahim Gülsever jetzt Obst, Gemüse und Backwaren an. Bürgermeister Kay Löhr begrüßt den Zuwachs im Ort – trotzdem will der Gemeinderat den Ort geschäftlich noch weiter voranbringen.