Die Holzwerkstatt wurde umgehend zusammen mit Kita-Leiter Kai Oelerich eingeweiht. Foto: Caroline Warmuth Werkeln unter freiem Himmel Kita Zwergenhütte in Bönningstedt: Überdachung für Holzwerkstatt steht Von Caroline Warmuth | 28.11.2022, 16:30 Uhr

In der Kita Zwergenhütte in Bönningstedt können Kinder jetzt in der Außenwerkstatt unter freiem Himmel handwerken. Die Überdachung steht jetzt. Unterstützt wurde das Projekt von zwei Bürgerstiftungen.