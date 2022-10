Das feine Lächeln auf dem Gesicht von Caroline Raddatz und Jan Decker täuscht über den Ernst der Lage hinweg. Beide sorgen sich im Vorfeld der Kirchengemeinderatswahl um die Liste der Kandidaten. Es fehlt an Bewerbern. Foto: Claudia Ellersiek up-down up-down Martin-Luther-Kirche Wie eine Kirchengemeinde in Quickborn an der anstehenden Wahl zu scheitern droht Von Claudia Ellersiek | 19.10.2022, 07:00 Uhr

Am 27. November wählen die Gemeinden der Nordkirche ihre neuen Leitungsgremien. Noch ist nicht klar, ob dann auch die Martin-Luther-Kirche in Quickborn-Heide dabei ist. Es fehlt an Kandidaten, und das hat Folgen.