Den Tieren im Wald eine Freude machen, einfach, weil sie da sind. Für die fünfjährige Lillet (Zweite von links) und die dreijährige Olivia (rechts), hier mit ihren Erziehern Christiane Fraga Zander und Timo Wähling, ist das Grund genug, den Tannenbaum zu schmücken. Foto: Natascha Thölen up-down up-down Weihnachtsfest im Wald Hasloher Waldkindergarten feiert zusammen mit Eichhörnchen, Rehen und Vögeln Von Natascha Thölen | 22.12.2022, 18:00 Uhr

Es gehört zu einer langjährigen Tradition, dass die Kinder des Waldkindergartens Wurzelwerk in Hasloh in der Adventszeit im Wald einen Tannenbaum für die Tiere schmücken. In diesem Jahr ist unter den pelzigen, hungrigen Besuchern auch ein kleines Eichhörnchen.