Artenschutz Kies an der Mühlenau in Ellerbek dient Forellen als Laichgrund Von Antonio Balcazar | 21.09.2023, 07:00 Uhr Ellerbeks Bürgermeister Dominik Seebold (CDU) an der Mühlenau, in der vor Kurzen erneut Kies eingebracht wurde. Foto: Antonio Balcazar up-down up-down

Ellerbek will in Zukunft den Gewässerökologen Ludwig Tent bei seinen Maßnahmen für die Gewässer in der Gemeinde unterstützen. Er sorgt zum Beispiel an der Mühlenau seit Jahren dafür, dass dort Kies eingebracht wird, den Forellen zum Laichen nutzen können.