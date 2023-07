Mitglieder der Jugendbauhütte Lübeck sind unter der Leitung von Zimmerer Eric Janssen noch bis Freitag für den Verein Freunde des Waagehauses engagiert. Sie sanieren das Dach der historischen Immobilie. Foto: Claudia Ellersiek up-down up-down Denkmalschutz am Himmelmoor Jugendbauhütte Lübeck rettet historisches Quickborner Waagehaus Von Claudia Ellersiek | 05.07.2023, 18:16 Uhr

Mitglieder der Jugendbauhütte Lübeck sind zum zweiten Mal in Quickborn, um die Arbeiten im Waagehaus am Himmelmoor voranzubringen. Das Beispiel ist nur eines von vielen, die zeigen, wie groß das Interesse an der historisch bedeutenden Immobilie ist.