FOTO: Claudia Ellersiek up-down up-down Kreative Seele im Doppelpack: Ingeborg Körber und Hans-Joachim Heyn harmonieren nicht nur als Paar, sondern auch als Künstler. Elleraus Künstlerpaar Ingeborg Körber, Hajo Heyn und der Traum von einer Pop-up-Galerie Von Claudia Ellersiek | 23.06.2022, 18:00 Uhr

Eine Auswahl an neuen Bildern und Skulpturen aus dem Atelier des Künstler-Duos Körber/Heyn verlässt im Spätsommer das Ellerauer Atelier in Richtung Haselau. So erfolgreich das Paar ist, ein Wunsch blieb bislang unerfüllt.