Die Hermann-Löns-Straße gehört zu den Straßen, in denen ein Teilbereich saniert wird. Dabei geht es um die Strecke zwischen Heideweg und Ulzburger Landstraße. Straßensanierung geht weiter Stadt schließt Löcher und versiegelt Oberflächen in sieben Straßen In Quickborn Von Claudia Ellersiek | 06.06.2023

In nur vier Tagen sollen in Quickborn die Schäden in sieben Straßen ausgebessert werden. Am Ende könnten mehr als 10.000 Quadratmeter Oberfläche saniert worden sein. Was das kostet und welche Straßen betroffen sind.