Gemeinsam werben sie in Quickborn für die Qualifizierung zur Tagesmutter oder zum Tagesvater: Sebastian Blum (von links) vom gemeinnützigen Träger Perspektive, Susanne Ehlers von der Akademie Tagespflege Elmshorn, Verena Müller und Gudrun Gaden von der Familienbildung Pinneberg, Solveig Studemund von der Stadtverwaltung Quickborn und Bürgermeister Thomas Beckmann. Foto: Anthony Beyer up-down up-down Kinderbetreuung In Quickborn fehlen Tageseltern: Das müssen Interessierte wissen Von Claudia Ellersiek | 07.03.2023, 06:00 Uhr

Quickborn sucht dringend Kindertagespflegekräfte, die das Betreuungsangebot in der Stadt ergänzen können. Tatsächlich lohnt sich der Job inzwischen. Die Zeiten, in denen die Bezahlung über das Hartz-IV-Niveau kaum hinausging, sind vorbei. Was angehende Tagesmütter und -väter wissen sollten.