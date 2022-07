Dinge, die hier definitiv nicht hingehören: In Ellerbek haben Unbekannte Müll abgeladen. FOTO: Polizeidirektion Bad Segeberg up-down up-down Polizei sucht Zeugen Riesiger Haufen Müll illegal in Ellerbek entsorgt Von Caroline Hofmann-Warmuth | 04.07.2022, 16:00 Uhr

Die Liste der Gegenstände, die am Almsweg in Ellerbek am Straßenrand gefunden wurden, ist lang. Unbekannte haben dort Porzellan, Geschirr, Rohre und Plexiglasplatten illegal entsorgt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.