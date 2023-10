Spürnasen beschäftigen Hunde artgerecht auslasten: Quickborner Trainerin sagt, wie das funktionieren kann Von Claudia Ellersiek | 10.10.2023, 15:00 Uhr Anke Moltkau und ihre Bordercollie-Hündin Franzi begeben sich regelmäßig auf Fährtensuche. Nun möchte die Hundetrainerin auch andere Hundebesitzer dafür begeistern. Foto: Claudia Ellersiek up-down up-down

Die Volkshochschule Quickborn bietet einen Kursus für Hundebesitzer an, die sich für Fährtenarbeit mit ihrem Vierbeiner interessieren. Hundetrainerin Anke Moltkau erklärt, was sie in dem Seminar plant und warum die Beschäftigung mit dem Tier so wichtig ist.