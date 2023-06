Beim Feuer in der in der Oadby-and-Wigston-Straße brannte ein Holz- und Containerbau mit rund 150 Quadratmetern Grundfläche. Foto: Feuerwehr Norderstedt up-down up-down Feuerwehr im Einsatz Holz- und Containerbau in Norderstedt brennt vollständig aus Von Antonio Balcazar | 29.06.2023, 18:44 Uhr

Am Mittwoch (28. Juni) ist die Freiwillige Feuerwehr Garstedt ausgerückt, um einen in Brand stehenden Holz- und Containerbau in Norderstedt zu löschen. Mit den Nachlöscharbeiten waren die Einsatzkräfte auch einen Tag später noch beschäftigt.